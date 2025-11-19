Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером оценил предложение о введении в России компенсаций за «тихое увольнение» сотрудников.

С инициативой закрепить ответственность для российских компаний, которые создают условия, вынуждающие сотрудников увольняться по собственному желанию, ранее выступили в Институте исследования проблем современной политики. Об этом сообщило издание «Известия». Министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову там предложили закрепить право работника на выплату трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов «тихого увольнения». Отмечалось, что такие правила станут сдерживающим фактором и позволят сократить число злоупотреблений.

Сейчас наниматели, изменяя условия работы сотрудников, действуют в рамках действующего закона. Если же они каким-либо образом нарушают законодательство, то сотрудник имеет возможность обратиться в трудовую инспекцию, которая встанет на его сторону. Таким образом, можно говорить о том, что в данном случае фактически предлагается создать дополнительные условия, которые сократят свободу нанимателя действовать в рамках закона на своем предприятии и определять условия труда сотрудников. А предприниматели должны иметь возможность воздействовать в рамках закона на тех сотрудников, которых они считают нерадивыми. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Экономист привел в пример трудовое законодательство Аргентины, которое отличается своей строгостью и высокой степенью защиты прав работников.

«Из-за него ведение бизнеса в Аргентине просто теряет смысл, и сейчас предприниматели буквально бегут из этой страны», - сказал Зубец, подчеркнув, что создание «тепличных условий» для сотрудников ведет к значительному росту издержек бизнеса.

В настоящее время уровень безработицы в России немногим превышает 2%, напомнил эксперт.

«Вот если бы уровень безработицы у нас составлял 20%, то вопрос о защите прав сотрудников был бы более актуален. Сейчас же у нас практически нет безработных. И любой человек, который остался без работы, относительно легко и быстро может найти себе новое место. В связи с этим не очень понятно, почему появилась инициатива о введении компенсации за «тихое увольнение»», - заключил Зубец.

