Раскрыто, что в РФ могут ввести компенсации за «тихое увольнение»

В России предложили закрепить ответственность для компаний, которые создают условия, вынуждающие сотрудников увольняться по собственному желанию. Инициатива направлена в Минтруд для оценки и возможной доработки.

© Московский Комсомолец

По данным автора обращения — Института исследования проблем современной политики, проблема «тихого увольнения» охватила значительную часть рынка. Как установлено в исследовании за текущий год, каждая третья компания сталкивалась с такими проявлениями. Отмечено, что речь идёт не о спонтанных случаях, а о следствии системных нарушений в организации труда: непродуманная рабочая среда, слабые управленческие процессы, общее падение мотивации и производительности.

«Тихое увольнение»: как новый тренд влияет на рынок труда

В обращении указано, что действующие нормы Трудового кодекса не дают работникам достаточной защиты. Авторы предлагают создать национальный стандарт качества трудовой жизни и закрепить материальную ответственность работодателя за систематическое формирование токсичных условий. Отдельным пунктом выделено право сотрудника на компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат — при наличии документального подтверждения давления.

По мнению инициаторов, такая мера станет сдерживающим механизмом и позволит уменьшить число злоупотреблений на предприятиях. Подчёркивается, что введение дополнительных гарантий укрепит трудовые права граждан, повысит производительность и снизит риск внутренних конфликтов. Эксперты заявили о готовности включиться в дальнейшую разработку предложений и попросили Минтруд дать оценку инициативе.

Отдельно обращено внимание на порядок получения положенных выплат при увольнении. Специалисты напоминают: работнику не стоит полагаться на устные договорённости, необходимость пособия следует фиксировать в заявлении или отдельном письме в кадровую службу и тщательно проверять расчётные документы.