На Украине заявили о возможных проблемах с соцвыплатами

Аксинья Кравченко

Проблемы с социальными выплатами могут начаться на Украине уже с апреля 2026 года, если Евросоюз не утвердит выделение Киеву кредита за счет замороженных активов России. Об этом заявил депутат Верховной рады Леся Забуранная, передает РИА Новости.

На Украине заявили о возможных проблемах с соцвыплатами
© Global Look Press

Она напомнила, что дефицит бюджета Украины на следующий год, в который входят все соцвыплаты, составляет 44 миллиарда долларов. При этом 18 миллиардов долларов не являются подтвержденными.

«Очень надеемся на готовность европейских партнеров начать нас кредитовать в рамках репарационного кредита, поскольку потом все вопросы соцвыплат будут сложно решаемы уже во втором квартале 2026 года», — добавила Забуранная.

Напомним, что в конце октября главы стран ЕС не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы Банка России в качестве основы для кредита Украине. Европейские государства намерены вернуться к этому вопросу 18-19 декабря.