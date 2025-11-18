На Украине заявили о возможных проблемах с соцвыплатами

Проблемы с социальными выплатами могут начаться на Украине уже с апреля 2026 года, если Евросоюз не утвердит выделение Киеву кредита за счет замороженных активов России. Об этом заявил депутат Верховной рады Леся Забуранная, передает РИА Новости.

Она напомнила, что дефицит бюджета Украины на следующий год, в который входят все соцвыплаты, составляет 44 миллиарда долларов. При этом 18 миллиардов долларов не являются подтвержденными.

«Очень надеемся на готовность европейских партнеров начать нас кредитовать в рамках репарационного кредита, поскольку потом все вопросы соцвыплат будут сложно решаемы уже во втором квартале 2026 года», — добавила Забуранная.

Напомним, что в конце октября главы стран ЕС не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы Банка России в качестве основы для кредита Украине. Европейские государства намерены вернуться к этому вопросу 18-19 декабря.