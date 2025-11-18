Госдума одобрила во втором чтении закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей

Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект об индексации минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года. Согласно документу, МРОТ вырастет почти на 21% — до 27 093 рублей в месяц. По оценкам властей, инициатива сразу приведёт к повышению заработных плат порядка 5 млн россиян, а также к увеличению больничных, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Как именно могут измениться зарплаты россиян в следующем году — в материале RT.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 20,7% — с 22 440 до 27 093 рублей в месяц. Проект закона об этом во вторник, 18 ноября, приняла Государственная дума во втором чтении.

«Увеличение МРОТ поспособствует увеличению заработной платы около 4,6 млн работников. Дополнительные расходы… в связи с принятием законопроекта составят 218,5 млрд рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц», — отметили в Госдуме.

Как ожидается, темпы запланированной с 2026 года индексации МРОТ могут более чем втрое превысить инфляцию за 2025-й. Её уровень должен составить 6,8%, прогнозируют в Министерстве экономического развития.

Напомним, МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Также параметр используют для расчёта ряда социальных выплат.

По закону МРОТ не должен быть ниже 48% медианной зарплаты за позапрошлый год. Речь идёт о статистической величине, показывающей, что половина населения получает меньше указанного значения, а половина — больше. В 2024-м эта сумма составила 56 443 рубля в месяц.

Кроме того, в соответствии с Конституцией России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. Сегодня его величина в среднем по стране составляет 19 329 рублей, а с 1 января 2026-го должна вырасти до 20 644 рубля. Власти применяют этот показатель для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер государственной поддержки. Речь идёт, например, о пособиях малоимущим семьям с детьми или выплатах пенсионерам, чей доход меньше регионального прожиточного минимума.

Отметим, что ещё в 2023 году МРОТ превышал сумму ПМ всего на 4%, но уже в 2024-м этот разрыв увеличился до 14%, в 2025-м — до 16%, а с 2026-го должен возрасти до 31%. При этом любопытно, что ранее руководство страны планировало довести разницу до 30% только к 2030 году.

«Только за последние четыре года МРОТ повысился на 75,4%. От этого зависит не только рост зарплат, но и размер социальных выплат: больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребёнком, а также пособий по безработице», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ежегодная индексация МРОТ позволяет защитить граждан и поднять их реальные доходы. При этом, по поручению президента России Владимира Путина, к 2030-му власти намерены повысить минимальный размер оплаты труда до 35 тыс. рублей в месяц.

Цепочка повышений

Хотя, по оценкам властей, увеличение МРОТ в следующем году сразу приведёт к повышению заработных плат чуть меньше 5 млн россиян, со временем индексация может отразиться и на ряде других трудоустроенных граждан. Об этом RT рассказал основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Как объяснил эксперт, на минимальном окладе трудятся преимущественно люди с низкой квалификацией, и, если они начинают получать больше, то работодателю необходимо будет поднимать оплату и более производительным кадрам. В противном случае может возникать конфликт интересов, отметил аналитик.

«Разница между минималкой и зарплатой, скажем, мастера или специалиста не может схлопнуться до нуля — это демотивирует людей с опытом и квалификацией. При уровне безработицы всего 2,2% и дефиците около 1,5 млн специалистов в экономике компании вынуждены конкурировать за каждого работника. Так что рост зарплат может ощущаться шире, чем кажется на первый взгляд», — пояснил Сидоров.

Впрочем, эффект от повышения МРОТ будет растянут во времени, а сами заработные платы будут расти неравномерно — в зависимости от региональных и отраслевых различий. Таким мнением с RT поделился член совета Московского регионального отделения «Деловой России» Андрей Глушкин.

«Повышение минимального уровня способно сформировать последующий рост и в других категориях персонала, однако масштаб и скорость такого эффекта будут зависеть от экономических условий, структуры рынка труда, региональных особенностей и уровня конкуренции за кадры. В ряде отраслей влияние может быть ограниченным, поскольку ориентиром остаются рыночные зарплатные уровни, а не минимальная ставка», — пояснил собеседник RT.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году средняя по России зарплата превысит 107,9 тыс. рублей в месяц. В номинальном выражении показатель вырастет на 7,6%, а в реальном (то есть с учётом инфляции) — на 2,4%. Чуть более оптимистичной оценки придерживаются экономисты, опрошенные Центральным банком. Так, согласно исследованию ЦБ, в следующем году номинальный рост зарплат может составить 8,4%, а реальный — 2,7%.

«Бюджетники получат индексацию на 7,6%. Это врачи, учителя, работники культуры и науки. Однако внутри частного сектора картина будет очень неоднородной», — отметил Фёдор Сидоров.

Похожей точки зрения придерживается и Анастасия Ускова. По её словам, наиболее заметное увеличение зарплат — в пределах 10—15% — ожидается в быстрорастущих секторах, а также в отраслях с острым кадровым дефицитом. Прежде всего речь идёт об IT-сфере, строительстве, здравоохранении, финансах и добывающей промышленности.

«Больше, чем в среднем по рынку, могут подняться и зарплаты работников в сегменте квалифицированного технического труда — инженеров, техников, специалистов по автоматизации, IT-персонала, операторов сложного оборудования и других. Более скромным — порядка 4—6% — рост будет в торговле, общепите и сфере массовых услуг», — добавила Ускова.

Примерно так же считает и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её мнению, наибольший рост зарплат придётся на IT-сферу, машиностроение (в основном на те предприятия, которые производят оборонную продукцию и товары двойного назначения), финансово-банковский сектор и добывающую отрасль. В свою очередь, умеренный и минимальный рост номинальных зарплат коснётся торговли, услуг, сельского хозяйства, а также пищевой и лёгкой промышленности, предположила собеседница RT.