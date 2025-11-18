Вместе с увеличением МРОТ в 2026 году вырастут социальные выплаты

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России превысит 27 тысяч рублей в месяц. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении. Повышение составит 20,7% — это больше прогнозируемого уровня инфляции, пишет «Парламентская газета». Увеличение МРОТ затронет около 4,6 миллиона работников. Также вырастут и социальные выплаты: пособия по беременности и родам, выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет, больничные и алименты. Как пояснили в правительстве, новый МРОТ будет на 31,2% выше прожиточного минимума. Это продолжение политики регулярного повышения минимальной оплаты труда — за последние пять лет она выросла более чем в два раза.