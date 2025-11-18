Госдума приняла во втором чтении законопроект о пересмотре НДС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о пересмотре с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

За предложенные изменения проголосовали 336 депутатов, еще 75 воздержались. Третье чтение запланировано на 20 ноября.

Из списка товаров, на которые распространяется льготная ставка, были исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, с 1 января их будут облагать по ставке 22%. Продукты питания, лекарства, детская продукция и книги сохранят льготную ставку в 10%.

Также законопроект вводит мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему. Кроме того им предоставляется право один раз отказаться от применения пониженных ставок НДС. Таким образом предприниматели, которые неправильно приняли решение о применении пониженных ставок, смогут его изменить.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН и заключившие концессионные соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, которые расположены в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек, имеют возможность использовать ставки НДС в размере 5% и 7%. Речь идет об объектах тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.

От НДС законопроект освобождает юрлиц, лишенных статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющих его функции, общественные организации инвалидов, которые занимаются реализацией подакцизных сахаросодержащих напитков, и процесс передачи объектов недвижимости в рамках изъятия для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение.

ГД также одобрила введении налога для букмекерских контор, который составит 7% с разницы между ставками и выигрышами. Налог на прибыль для подобных заведений будет в размере 25%. Кроме того законопроект ужесточит налоговые условия для иноагентов. Для них введут единую ставку НДФЛ в размере 30%.