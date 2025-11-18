Цены на продукты сегодня: резкий взлет и прогнозы на будущее

В России подорожали некоторые товары, а разрыв цены базовой корзины товаров значительно увеличился за последние два года. «Рамблер» собрал главные новости по данной теме.

Рост цен на курицу и яйца

Создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил «Газете.Ru» о подорожании в России куриных тушек и яиц. За неделю с 8 по 15 ноября первая продукция поднялась в цене на 5,3%, вторая — на 4,8%.

Как уточняется, Индекс Мишек снизился на 0,3%. Неделю назад он остался на нуле. За последнюю неделю цены на черный чай «Акбар» упали на 10,03%, а на бананы — на 3,6%. В то же время куриные тушки «Каждый день» подорожали на 5,3%, а яйца Окские категории С1 — на 4,8%. Цены на остальные товары в индексе остались неизменными. В годовом выражении Индекс Мишек вырос на 9,6%, что меньше, чем рост на 12,4% неделей ранее, отметил Абрамов.

Разрыв цены базовой корзины товаров

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, впервые за два года разница в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами России возросла на 12%, достигнув рекордной отметки в 19 тысяч рублей.

В октябре самым дорогим фиксированным набором товаров и услуг стала корзина на Чукотке, которая обошлась в 41 тысячу рублей. В Саратовской области такой набор стоил около 22 тысяч рублей. В среднем по всей стране его стоимость составила более 25 тысяч рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году. В состав этой корзины входят 83 позиции, включая основные продукты питания, предметы первой необходимости и различные услуги, такие как коммунальные платежи, проезд и покупка мыла.

Прогноз по ценам на традиционные новогодние продукты

Экономисты прогнозируют повышение цен на популярные продукты к новогодним праздникам. Кандидат экономических наук Алена Габудина в беседе с изданием «МегаТюмени» отметила, что сезонный ажиотаж в декабре заставляет продавцов корректировать цены.

Красная икра, игристое вино и шампанское традиционно подорожают. Рост цен на рыбу, включая дорогие сорта, также ожидается. По словам собеседницы, объективных экономических причин для резкого повышения стоимости нет, но сезонный спрос может привести к увеличению цен на 3–5%. Ингредиенты для салатов, таких как «Оливье», вероятно, останутся в пределах привычных цен благодаря стабильному урожаю, считают специалисты.