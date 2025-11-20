Плата за электричество вырастет: названа дата повышения тарифов

В 2026 году россиян ждёт повышение тарифов на электроэнергию.

При этом, сроки индексации платы за электричество были сдвинуты с 1 июля на 1 октября, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», перенос на три месяца произошёл по решению Федеральной антимонопольной службы, которая объяснила, что такой временной сдвиг позволит властям подготовить и утвердить все необходимые регулирующие тарифные решения.

В результате тарифы на электроэнергию для населения, а также для приравненных к ним потребителей, и тарифы за передачу электроэнергии для населения и коммерческих организаций, не будут повышаться с 1 июля, как планировалось изначально.

Вместе с тем, данная корректировка согласуется с графиком индексации в рамках стратегии социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период на 2027–2028 годов. Таким образом, перенос сроков — это часть более широкой стратегии по управлению ценами и тарифами, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость в энергетическом секторе.

В ФАС заверили, что будут принимать меры для контроля за соблюдением уровня тарифов. В частности, они пообещали внимательно следить за тем, чтобы цены на электроэнергию для населения не превышали установленные предельные уровни.

В случае необходимости, антимонопольное ведомство готово предпринять энергичные меры — вплоть до отмены региональных решений о повышении тарифов — чтобы защитить интересы граждан и предотвратить необоснованный рост платы за электроэнергию.