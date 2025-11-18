Набиуллина прокомментировала жалобы россиян на блокировку счетов

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на фоне жалоб россиян на необоснованную блокировку счетов заявила, что регулятор «перегнул палку», борясь с мошенничеством.

«Жалобы на мошенничество упали... но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется», — цитирует её ТАСС.

Ранее ЦБ России утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов.

Также сообщалось, что Банк России отразил 28,5 млн попыток мошеннических операций в III квартале года.