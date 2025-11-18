Финансист объяснил, кого можно назвать умными инвесторами в 2026 году

Финансовые рынки в 2026 году будут меняться, а экономические силы продолжат перестраиваться. Инвесторы «с опытом и головой на плечах» внимательно смотрят, куда двинутся потоки их капитала, заявил в интервью «Свободной Прессе» финансист, независимый инвестиционный советник Игорь Файнман.

По словам эксперта, время бесконечных хайпов и гонок за инновациями может уступить место осмысленной игре в долгую. Лучше обращать внимание на компании с устойчивыми денежными потоками, сильной ценовой властью и проверенной геополитической устойчивостью. Это секторы, связанные с энергетикой, инфраструктурой, сырьевыми цепочками — здесь ожидается стабильность и даже рост, несмотря на внешний шум.

«Рынки развивающихся стран снова на подъеме, за счет улучшения экономических основ и становления среднего класса. Особенно перспективным видится Юго-Восточная Азия — страны с молодой рабочей силой, быстро растущей цифровой экономикой и открытыми политическими курсами. Тщательное управление валютными рисками и понимание локальных регуляций здесь ключевые моменты. Глобальное распределение капитала — это не просто модный термин, а необходимый прием в арсенале инвестора», — пояснил Файнман.

Кроме этого, инвестиции в частные рынки, недвижимость, инфраструктуру становятся все более доступными благодаря цифровым платформам и изменяющимся правилам. Это позволяет уменьшить зависимость от акций и облигаций, одновременно повысив доходность и устойчивость портфеля.

«Плюс к этому, популярность пассивных доходов растет — от дивидендных акций и фондов до автоматизированного электронного коммерса с элементами AI. Создание стабильного денежного потока при минимальном участии — мечта любого инвестора», — уточнил финансист.

Также, по его словам, чистая энергия, устойчивое развитие и социальная ответственность уже не дань моде, а развернувшийся вперед бизнес, поддерживаемый государственной политикой и общественным запросом. CleanTech, возобновляемые источники энергии, умные сети и электромобильность — все эти направления становятся центром притяжения денег. Инвестиции в них не просто финансовый ход, а вклад в будущее планеты и в свою долгосрочную стабильность.

«С моей точки зрения, инвестирование — это понимание законов, трендов и умение видеть суть за шумом. Умные инвесторы в 2026 году будут теми, кто знает, что технологии меняют правила игры, но фундаментальные ценности остаются основой, а глобальная диверсификация и внимательное отношение к риску — залог успеха. Деньги пойдут туда, где сочетание инноваций, устойчивости и реальной выгоды станет самым прозрачным и материальным», — заключил Файнман.

