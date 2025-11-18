Выяснилось, каким будет срок выплаты накопительной пенсии с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, фиксирующий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на уровне 270 месяцев с 1 января 2026 года.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Указанный срок рассчитан по методике, которая опирается на статистику продолжительности жизни мужчин в возрасте 60 лет и женщин в возрасте 55 лет.

Уточняется, что эти данные используются для ежегодного определения периода, на который распределяются пенсионные накопления.

По итогам расчётов показатель на 2026 год превысил предусмотренный максимум, поэтому закон фиксирует его на установленной верхней планке — 270 месяцев. Такой срок применяется при назначении накопительной пенсии и при корректировке её размера.