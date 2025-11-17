Жительниц России массово лечат от импульсивных трат на маркетплейсах

Родные жительниц России обращаются в рехабы, чтобы закодировать их от шопинга и огромных трат на маркетплейсах. Об этом пишет Telegram-канал «Клиент всегда прав».

© Albert Shakirov/iStock.com

По данным канала, в частных клиниках доступна услуга по лечению ониомании —навязчивой тяги к покупкам.

«Психотерапевты обещают полное исцеление всего за один курс из четырех консультаций. Программа обойдется от 20 до 40 тысяч рублей. Если не поможет — отправляют в рехаб, где лечение от 2 до 5 тысяч рублей за сутки», — отмечает издание.

При этом в рехабе применяются не только консультации со специалистами, но и лечение медикаментами.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин привел данные о том, что объем онлайн-торговли в России показал в 2025 году рост до 15,2 трлн рублей, а доля маркетплейсов в электронной коммерции превысила 50%. В 2026 году ожидается рост онлайн-продаж до 16 трлн рублей, в также расширение экспортных разделов на платформах и интеграция с рынками БРИКС и ЕАЭС.