Для получения адекватной пенсии очень важно точно учитывать ваш трудовой стаж. Именно этот показатель играет ключевую роль при его расчёте, так как он служит основой для определения размера будущих выплат.

Однако нередко люди сталкиваются с ситуациями, когда результаты расчетов кажутся им недостаточными или неправильными, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова.

В таких случаях у получателя пенсии есть возможность обратиться за разъяснениями, запросив выписку из индивидуального лицевого счета. Такой документ позволяет ознакомиться с деталями учета трудового стажа и сделанных страховых взносов.

Выписка может быть получена через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте Социального фонда России. Именно там иногда обнаруживаются неприятные сюрпризы — часть рабочего времени оказывается «выпавшей» из учета.

Причиной могут быть как технические особенности хранения данных в базе Соцфонда РФ, так и ошибки, допущенные работодателем при подаче необходимых отчетов. Если человек уже вышел на пенсию, а его страховые выплаты назначены, то иногда происходит автоматическое обнуление части стажа.

В таком случае сведения о работах, которые не были своевременно учтены, уходят в архив или исчезают из текущей выписки. Поэтому на экране могут отображаться только последние данные, а некоторые периоды вовсе не показываться.

Если пенсионер продолжает работать после оформления пенсии по старости, ситуация усложняется. Тогда в выплатное дело попадают только актуальные и свежие сведения — те, что были внесены после последнего обновления.

Этот процесс занимает некоторое время, и из-за задержек в обновлении данных нередко на выписке видны только нули или пустые строки. Чтобы получить точную картину, лучше обратиться непосредственно в Социальный фонд.

Причем для уточнения ситуации не обязательно лично посещать отделение — такие вопросы легко решить через порталы «Госуслуги» или сайт СФР, взаимодействуя в онлайн-режиме. Еще одна причина, по которым стаж может «исчезнуть» из учета — это не вовремя поданная работодателем отчетность о страховых взносах.

Это ситуация, которая вызывает тревогу и требует немедленных действий. В первую очередь важно обратиться к руководству предприятия, чтобы попросить восполнить утраченные данные. Если это невозможно — допустим, предприятие реорганизовано или ликвидировано — помочь смогут сотрудники Социального фонда.

Стали известны самая большая и самая маленькая пенсии россиян

Они могут связаться с правопреемником организации или найти старые архивные документы, чтобы восстановить пропущенную информацию. Но случается и более сложная ситуация — когда работодатель сознательно умышленно скрывает отчетность или недоплачивает страховые взносы.

Такая практика рассчитана на экономию средств за счет уменьшения пенсионного стажа. В таком случае решить проблему сложнее: потребуется привлечение к делу не только СФР, но и прокуратуры, а иногда и судебных органов. В таких случаях восстановление стажа становится настоящим испытанием, так как без надлежащей юридической поддержки добиться справедливости бывает очень трудно.