Грузовые шины в России могут подорожать из-за ввода пошлин

Грузовые шины в России могут подорожать из-за ввода заградительных пошлин по требованию производителей Евразийского экономического союза. Об этом пишет издание "Известия". Поставки дешевых покрышек из Вьетнама, Китая и Таиланда способствовали тому, что в 2025 году прибыль от реализации продукции из ЕАЭС на местных рынках сократилась на 78%, а рентабельность изготовления — на 80%.

© РИА «Новости»

Это побудило ведущих производителей этого товара в странах Содружества независимых государств - "Белшину", "Омскшину", "Кордианта" и "Нижнекамский завод грузовых шин" — обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с жалобой на демпинг и принять контрмеры в виде ввода пошлин.

"Введение пошлин создаст условия, при которых отечественные производители ("Кама", Cordiant и пр.) получат возможность для повышения своих отпускных цен, так как конкурентное давление снизу исчезнет", — заявил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.

В октябре стало известно, что зимние шины в России в 2025 году подорожали на 9%. При этом с августа по сентябрь всесезонные шины подорожали более чем на 4%, до 22,7 тыс. рублей.