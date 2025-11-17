Разрыв между пенсиями работающих и незанятых достиг минимума

В октябре 2025 года разница между пенсиями работающих и неработающих граждан сократилась до 3,5 тысяч рублей.

Это минимальное значение с 2021 года, свидетельствуют данные Соцфонда.

«На октябрь 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тысяч рублей для неработающих граждан и 22,4 тысяч — для трудоустроенных. Учитываются фактически начисленные суммы: все поступления суммируются и делятся на число получателей. Таким образом, разрыв между выплатами работающим и незанятым составил 3,5 тысяч. Это минимальное значение с 2021 года», — сообщают «Известия».

За последние 12 месяцев разрыв сократился почти на 20% благодаря индексации выплат трудоустроенным. При этом рост начислений шел неравномерно. У занятых выплата увеличилась на 17%, у неработающих — лишь на 10%. Возобновление индексации стимулировало часть пожилых россиян выходить из тени или оформлять самозанятость.

Средний размер пенсионных выплат в стране на 1 октября 2025 года достиг 23 529,78 рубля. При этом пенсионеры, продолжающие работать, получали в среднем около 21 373 рублей, а неработающие — примерно 24 056 рублей. Профессор Юлия Финогенова прогнозирует, что в 2026 году страховая пенсия в РФ составит 27 788,8 рубля.