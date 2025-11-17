Названо условие блокировки банковских переводов самому себе

Банки могут блокировать переводы средств клиентов самим себе при подозрении в уходе от налогов или отмывании денег.

Об этом предупредил юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков.

«Если банк подозревает, что вы индивидуальный предприниматель и переводите деньги сам себе, перевод может быть зачтен как затраты, снижая налоговую базу», — пояснил Костиков в интервью «Ленте.ру».

Особое внимание банки уделяют операциям, когда деньги переводятся на один счет из разных финансовых организаций. Такие действия могут быть расценены как попытка отмывания средств или уклонения от налогов.

При блокировке переводов клиентам необходимо лично обращаться в банк для выяснения обстоятельств. Дистанционно решить подобные вопросы практически невозможно, отметил эксперт.

Блокировка банковских переводов между собственными счетами клиентов уже становилась темой обсуждения экспертов: ранее финансовый аналитик Эряния Бочкина предупреждала, что транзакции могут быть приостановлены на срок до 10, а в некоторых случаях — до 30 дней. Она также рекомендовала заранее информировать банк о крупных переводах и не дробить большие суммы на множество мелких.