Стала известна сумма пени за просрочку налоговых платежей

Налоговым неплательщикам грозит ежедневная пеня в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки ЦБ. На каждые просроченные 100 рублей ФНС будет начислять по 5,5 копейки в день, сообщает РИА Новости.

Мера будет применяться к собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта, не заплатившим вовремя налоги,

Налоги требуется заплатить не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Иначе уже со 2 декабря будут начисляться пени.

«При несвоевременной оплате предусмотрена ежедневная пеня за каждый просроченный день», — говорится в уведомлении, разосланном ФНС.

Правила расчета прописаны в Налоговом кодексе РФ. В этом году процент для физлиц составляет 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ.

Также неплательщику могут выписать штраф, а в случае крупных сумм долга он понесет уголовную ответственность. С 2025 года налоговая служба может взыскивать долги с банковских счетов без решения суда.

