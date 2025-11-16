Двум категориям россиян могут предоставить дополнительный отпуск

Работающим пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста хотят предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск на пять дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, направленный в правительство РФ.

Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. По его мнению, действующее трудовое законодательство не в полной мере учитывает возрастные особенности специалистов старшего возраста, что приводит к увеличению риска выгорания и хронической усталости. Как ожидается, дополнительный отпуск для предпенсионеров и пенсионеров станет отличной профилактикой выгорания и даст возможность людям в возрасте восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься своим делом без перегрузок. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс России.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить оплачиваемый отпуск в России с 28 до 35 дней. Он считает, что это необходимо сделать по причине того, что стрессоемкость рабочего процесса радикально выросла. В связи с чем ранее установленный срок в 28 дней для восстановления трудоспособности человека устарел.

Депутат считает, что в увеличении дней отдыха нуждаются не только россияне предпенсионного возраста, но и молодые работники, а также люди среднего возраста. Новичков выразил уверенность, что граждане России оценят подобную меру социальной поддержки, и пообещал отстаивать ее в комитетах и фракциях.