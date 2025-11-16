ФНС: пеня за просрочку составит 5,5 копейки на 100 рублей ежедневно

Владельцам недвижимости, земли и транспорта, которые будут тянуть с оплатой налогов, ФНС будет ежедневно начислять пени в размере одной трехсотой от ключевой ставки Центробанка, то есть 5,5 копейки в день на каждые просроченные сто рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Федеральная налоговая служба ранее направила налоговые уведомления россиянам. Их можно найти в «личном кабинете» на сайте ФНС, в спецприложении «Налоги физлиц» или на портале Госуслуг. Некоторые россияне все еще получают уведомления по почте в бумажном виде, но в публикации уточняется, что таких граждан на сегодняшний день осталось немного.

«Налогоплательщикам, проживающим вне адреса регистрации, рекомендуется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или портале Госуслуг», - уточнили в налоговой службе.

В сообщение ведомства отмечается, что отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога. При несвоевременной оплате будет ежедневно начисляться пеня за каждый просроченный день. Срок уплаты - не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Если не заплатить налог вовремя, уже со 2 декабря начнут начислять пени.

В Налоговом кодексе РФ утверждаются правила расчета пени. По этим нормам, в 2025 году процентная ставка по недоимке для физлиц составляет 1/300 действующей ключевой ставки Центробанка. Пени начисляют ежедневно со дня формирования недоимки до дня погашения. Для расчета используется ставка, актуальная на момент формирования недоимки.

Если плательщик не внес деньги вовремя, ФНС в течение трех месяцев с момента просрочки направит ему «требование об уплате». Если его проигнорировать - последует процедура взыскания.

Ранее экономист, член Комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты России Инна Литвиненко рассказала, в каком случае ФНС может взыскать задолженность по налогам, не прибегая к помощи суда. В беседе со «Звездой» она объяснила изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 1 ноября. Добросовестным плательщикам, допустившим ошибку в декларации, не стоит паниковать, успокоила эксперт. Новый порядок взыскания будет применяться только к бесспорным задолженностям.