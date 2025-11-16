В Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое

Граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бесараб ("Единая Россия").

© РИА Новости

"Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату - на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию", - сказала депутат.

Она пояснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты "будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть - в 2,11 раза". Кроме того, в это время будут начисляться и дополнительные баллы.