Юрист: Россияне имеют право на компенсацию советских вкладов

Вклады россиян, оформленные до 1991 года, продолжают компенсировать по установленным правилам. Об этом рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин. Специалист уточнил, какие категории граждан могут рассчитывать на выплаты и в каком объеме.

© Вечерняя Москва

Юрист отметил, что государство возмещает средства по вкладам в Сберегательный банк России и его прежние подразделения, созданным до 20 июня 1991 года, а также по вкладам в государственные страховые организации, открытым до 1 января 1992 года. По действующему постановлению правительства, гражданам, рожденным до 1945 года включительно, полагается трехкратная компенсация от остатка средств.

Для тех, кто родился с 1946 по 1991 год, предусмотрена двукратная выплата. При этом по всем вкладам применяются коэффициенты с учетом средств, которые человек уже получал ранее.

Телегин также указал, что наследники или люди, оплатившие похороны владельца вклада, могут получить отдельную компенсацию. Она составляет шесть тысяч рублей при условии, что остаток по счету был не меньше 400 рублей, передает «Прайм».

Ранее в Госдуме предложили увеличить минимальный размер компенсации за детский сад. Он может вырасти на 20 процентных пунктов. Как родителям сейчас получить компенсацию платы за детский сад — в материале «Вечерней Москвы».