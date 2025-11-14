Россияне теряют до 1 трлн рублей в год из-за уловок магазинов

Союз потребителей России фиксирует рост жалоб на недобросовестные методы установления цен и оформление ценников на продукты питания. Общественники оценили ежегодный ущерб покупателей в сумму до 1 триллиона ₽.

Покупатели переплачивают из-за того, что магазины указывают цену не за целый товар, а за сто граммов или иной нестандартный объем, а также маскируют полную стоимость под «специальной» ценой.

Проблему усиливает шринкфляция. Производители уменьшают объем упаковки, удерживая прежнюю цену. Покупатели сталкиваются с яйцами по девять штук, бутылками по 0,8–0,9 литра и сокращением среднего веса упаковок на три процента за год. Человек платит столько же, но получает меньше товара.

По данным Росстата, в 2024 году объем продовольственного рынка в России составил 40 триллионов ₽. Даже 1% скрытых переплат дает 400 миллиардов ₽.

Общественники предлагают обязать ретейлеров указывать стоимость товаров за стандартизированную единицу — килограмм, литр или десяток. Также они предлагают единообразие ценников: одинаковый шрифт, размер и цвет. Ранее депутаты вносили аналогичное предложение, однако документ не приняли из-за роста издержек торговли, пишут «Известия».

Часть ретейлеров считают, что действующих норм достаточно, а стандартизация усложнит ценники и приведет к дополнительным расходам. Другие эксперты отмечают, что возражения торговых сетей несостоятельны: бизнес активно использует рекламные стикеры, но не стремится раскрывать реальную стоимость продукции. Они подчеркивают, что единый подход может укрепить доверие покупателей.