Россиянам назвали лучшие инструменты для вложения средств

Пока ключевая ставка в России 16,5 процента, людям, которые не имеют специализированных знаний о других финансовых инструментах, стоит размещать деньги на банковских вкладах, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Лучшие инструменты для вложения средств он назвал в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Для размещения денег на длительный период эксперт рекомендовал рассмотреть золото, отметив, что в последние полгода цена на него росла очень быстро.

«Есть варианты купить физическое золото или использовать обезличенные металлические счета. С физическим золотом сразу возникает вопрос хранения: это деньги, риски, определенные сложности. С обезличенными металлическими счетами дела обстоят проще. Вы приходите в банк, там смотрят, сколько на ваши деньги можно купить золота в весовых единицах, записывают это на ваш счет и потом, когда вам понадобятся деньги вместо золота, там смотрят, какова цена за весовую единицу, и вам выдают деньги в соответствии с тем весом, который записан на вашем счете», — поделился экономист.

Ранее стало известно, что снижение мировых цен на золото вызвало отток быстрых денег из золотых биржевых фондов — за четыре дня активы золотых биржевых фондов (ETF) сократились на 1,2 процента или более чем на 37 тонн, что стало сильнейшим падением за два года.