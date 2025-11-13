Эксперты объяснили, как повышение МРОТ скажется на зарплатах россиян

Профильный комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в 2026 году. Согласно документу, с 1 января МРОТ вырастет почти на 21% — до 27 093 рублей в месяц. Предполагается, что индексация сразу приведёт к увеличению заработных плат около 4,6 млн россиян. Впрочем, со временем повышение окладов будет ждать и многих других трудящихся граждан. В каких отраслях зарплаты могут вырасти наиболее ощутимо — в материале RT.

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году. Решение опубликовано в электронной базе нижней палаты парламента.

Депутаты планируют рассмотреть документ уже 18 ноября. После принятия Госдумой закон должен быть утверждён Советом Федерации, а затем подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рублей… Реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников», — говорится в пояснительной записке к документу.

По сравнению с нынешним уровнем (22 440 рублей) минимальный размер оплаты труда увеличится на 20,7%. Таким образом, темпы намеченной индексации могут более чем втрое превысить инфляцию за текущий год. Её уровень, согласно прогнозу Минэкономразвития, должен составить 6,8%.

Напомним, МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Также параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

По закону МРОТ не должен быть ниже 48% медианной зарплаты за позапрошлый год. Речь идёт о статистической величине, показывающей, что половина населения получает меньше указанного значения, а половина — больше. В 2024-м эта сумма составила 56 443 рубля в месяц.

Кроме того, в соответствии с Конституцией России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. Сегодня его величина в среднем по стране составляет 19 329 рублей, а с 1 января 2026-го должна вырасти до 20 644 рублей. Власти применяют этот показатель для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер государственной поддержки. Речь идёт, например, о пособиях малоимущим семьям с детьми или выплатах пенсионерам, чей доход меньше регионального прожиточного минимума.

«Президент подчёркивал, что минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум. И такая индексация будет продолжена. Вопросы роста доходов людей, конечно, постоянно находятся в центре внимания правительства», — заявлял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Отметим, что ещё в 2023 году МРОТ превышал сумму ПМ всего на 4%, но уже в 2024-м этот разрыв увеличился до 14%, в 2025-м — до 16%, а с 2026-го должен возрасти до 31%. При этом любопытно, что ранее руководство страны планировало довести разницу до 30% только к 2030 году.

«Сохранить справедливость и мотивацию»

Хотя, по оценкам властей, увеличение МРОТ в следующем году сразу приведёт к повышению заработных плат примерно 4,6 млн россиян, со временем индексация может отразиться и на ряде других трудоустроенных граждан. Таким мнением с RT поделился руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.

«Первоначальное повышение коснётся преимущественно тех, кто работает на минимальном окладе, однако в дальнейшем возможен эффект домино. Если минимальная зарплата вырастет, работодатели могут пересмотреть ставки оплаты труда сотрудников, находящихся чуть выше минималки, чтобы сохранить внутреннюю иерархию зарплат», — пояснил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и зампред совета директоров холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина. По её словам, на минимальном окладе трудятся преимущественно люди с низкой квалификацией и, если они начинают получать больше, работодателю необходимо будет поднимать оплату и более производительным кадрам, чтобы «сохранить внутреннюю справедливость и мотивацию в коллективах».

Впрочем, как отметила собеседница RT, такой эффект возникает не всегда, и в зависимости от отрасли он проявляется по-разному. Наиболее вероятным и ярко выраженным волновой рост зарплат может быть в отраслях с высокой кадровой конкуренцией, предположила Горелкина.

«В целом прогноз роста зарплат россиян в следующем году зависит от множества факторов. У тех, кто получает минимальную или близкую к минимальной оплату, прирост будет значительным — около 20%. В более широком сегменте рынка труда динамика будет умеренной. Можно ожидать роста в пределах нескольких процентов, если экономическая ситуация позволит работодателям пересматривать фонд оплаты труда», — добавила эксперт.

Согласно макроэкономическому опросу Центробанка, в 2026 году средняя по России зарплата в номинальном выражении вырастет на 8,4%, а в реальном (то есть с учётом инфляции) — на 2,7%. При этом, как подчёркивают специалисты, рост будет неравномерным.