ЦБ введет новый перечень признаков подозрительных операций

Центральный банк России обнародовал новый список признаков мошеннических переводов, который начнет действовать с 1 января 2026 года.

Речь идет о признаках перевода денег без добровольного согласия клиента или при согласии клиента, полученного под влиянием обмана или злоупотребления доверием, указал регулятор, передает РИА «Новости».

В обновленный перечень ЦБ впервые включил операции с цифровым рублем, а также сценарии, связанные со сменой номера телефона для онлайн-банка. Такой шаг, по мнению регулятора, должен повысить эффективность борьбы с фишинговыми и другими мошенническими атаками.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что мошенники все чаще убеждают граждан самостоятельно переводить крупные суммы по Системе быстрых платежей. Со следующего года такие переводы внесут в список подозрительных.

Напомним, в третьем квартале 2025 года россияне потеряли 8,2 млрд рублей из-за 460 тыс. мошеннических операций.

Также в ЦБ расширили список причин для остановки переводов денег, чтобы снизить риск кражи средств.