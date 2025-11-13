Цены сразу на два популярных продукта начнут падать

Цены на кофе и какао снизятся в 2026 году из-за обильного урожая, но рынки остаются уязвимыми к геополитике. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно последнему отчету Rabobank, в ближайшие годы ожидается снижение цен на кофе и какао из-за обильного урожая. Однако рынки остаются восприимчивыми к геополитическим рискам.

Отмечается, что цена на арабику стабилизируется в диапазоне 2,50–3,50 доллара за фунт, несмотря на рекордный рост. Краткосрочные колебания сохранятся, но цены останутся на этом уровне. В 2026–2027 годах прогнозируется профицит кофе на мировом рынке в размере 7–10 миллионов мешков благодаря восстановлению производства в Бразилии.

Цены на какао будут снижаться из-за увеличения объемов производства и низкого спроса. К 2026–2027 годам производство превысит потребление на 403 000 тонн, что превышает текущий прогноз избытка в 328 000 тонн. Расширение производства в Латинской Америке и Индонезии усиливает риск перепроизводства.

Подчеркивается, что политические факторы существенно влияют на рынки. Цены на сою зависят от отношений между США и Китаем. Сельское хозяйство подчиняется геополитическим законам, подчеркнул Карлос Мера из Rabobank.

Цены на пшеницу и кукурузу вырастут из-за сокращения запасов и увеличения спроса. Пальмовое масло также подорожает из-за ограниченного роста производства и спроса на биодизель в Индонезии.