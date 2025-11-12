Банки будут проверять крупные переводы по СБП на признаки мошенничества

Центробанк России ввел новый критерий для определения подозрительных операций, совершаемых через Систему быстрых платежей (СБП). Проверке теперь подлежат переводы от 200 тысяч рублей, которые клиент совершает «незнакомому» получателю.

Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно „незнакомому“ человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода», — заявили в ЦБ.

Сообщение передает ТАСС.

Для осуществления операции необходимо соблюдение еще одного существенного условия: перед переводом другому физическому лицу должен быть выполнен перевод самому себе через СБП. Проверка будет проводиться не в отношении перевода самому себе, а в отношении последующего перевода третьему лицу.

Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров заявил, что кредитные организации в РФ осуществляют проверку всех денежных переводов для выявления потенциальных признаков мошенничества. В случае возникновения подозрений относительно транзакции ее выполнение приостанавливается — это позволяет снизить вероятность хищения денежных средств, передает «Царьград».