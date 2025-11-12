В ЦБ посчитали завышенными тарифы в инвесткопилках

Брокеры устанавливают завышенные тарифы на инвестиционные копилки, заявила заместитель директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Ольга Шишлянникова на Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок». Ее слова передает корреспондент Frank Media.

Инвестиционные копилки — хорошее начинание, которое позволяет привлекать клиентов с малыми суммами, отметила Шишлянникова. Когда инвестор привыкает к малым суммам, он может переходить на большие, однако тарифы по этому демократическому продукту вызывают вопросы, подчеркнула она.