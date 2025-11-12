В ЦБ посчитали завышенными тарифы в инвесткопилках
Брокеры устанавливают завышенные тарифы на инвестиционные копилки, заявила заместитель директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Ольга Шишлянникова на Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок». Ее слова передает корреспондент Frank Media.
Инвестиционные копилки — хорошее начинание, которое позволяет привлекать клиентов с малыми суммами, отметила Шишлянникова. Когда инвестор привыкает к малым суммам, он может переходить на большие, однако тарифы по этому демократическому продукту вызывают вопросы, подчеркнула она.
«Тарифы — это наша давняя история, которую мы обсуждаем с рынком. Да, сегодня слышала о том, что привлечение — это очень дорогое удовольствие, но по инвесткопилке вроде бы привлечение идет в автоматическом режиме, может быть, все-таки стоит посмотреть на то, как по этим продуктам тоже увеличить доходность за счет того, что снижать вознаграждение», — сказала Шишлянникова.