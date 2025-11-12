Названы три самые частые причины внезапных блокировок банковских карт

Все больше россиян начали сталкиваться с внезапной блокировкой банковских карт после перевода средств самому себе со счета на счет. Это новое явление, которое связано с реализацией «антиотмывочного» закона, который до этого касался только предпринимателей и юрлиц. Заморозка происходит по одной из трех наиболее частых причин, рассказал 360.ru адвокат Евгений Гибадуллин.

© Газета.Ru

Карты блокируются автоматически после того, как разработанные банком алгоритмы оценят те или иные действия пользователя как нетипичные. Самая частая причина – это как раз реализация ФЗ 115. Вторая причина блокировки – это борьба с мошенниками, так как часто россияне аккумулируют деньги на едином счете, чтобы потом разовым платежом перекинуть их аферисту – в этом случае блокировка позволяет вовремя спасти жертву преступника, объяснил юрист.

«В последнее время в судебной практике нередко встречаются случаи, когда на банк возлагают обязанность возместить клиенту сумму переводов, поскольку кредитно-финансовая организация не проявила должной осмотрительности при исполнении распоряжений клиента относительно денежных средств, имеющихся на счетах», — объяснил адвокат.

Третья частая причина блокировки – это борьба с дропперами, которые используют банковские карты для вывода украденных у россиян денег.

Блокировать банковские карты стали по новым правилам

На сегодняшний день нельзя назвать конкретные суммы, начиная с которых действия клиента будут расцениваться банком как подозрительные, особенно с учетом того, что производится оценка алгоритмами, а не людьми, отметил Гибадуллин. Чтобы избежать таких обстоятельств, он посоветовал указывать назначение платежей, не дробить большие суммы на маленькие, сохранять документы об источниках доходов, особенно крупные платежи и переводы выполнять лично в отделении банка.

Если блокировка уже произошла, то для решения вопроса нужно обратиться в банк и предоставить сотрудникам письменные пояснения и документы с подтверждением источников дохода, заключил юрист.

До этого директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров предупредил, что крупные переводы по СБП самому себе включат в признаки мошеннических операций. По его словам, банки будут это учитывать, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому не совершал переводы в течение шести месяцев.

Центробанк опубликует приказ с новыми признаками мошеннических переводов в ближайшее время. Подозрительным также будут считаться: смена номера телефона для входа в онлайн-банк, использование нетипичного интернет-провайдера.