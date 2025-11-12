Мошенники обманывают россиян, обещая налоговый вычет

© Лилия Шарловская

Злоумышленники разработали новую схему мошенничества, направленную на получение доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги».

Как выяснило РИА Новости, преступники осуществляют звонки через мессенджеры, представляясь сотрудниками, готовыми помочь в оформлении налогового вычета. В процессе разговора они убеждают жертву включить функцию демонстрации экрана своего смартфона под предлогом необходимости помощи в корректном заполнении декларации.

В момент, когда демонстрация экрана активна, на телефон пользователя поступает код доступа для входа в учётную запись на «Госуслугах». Поскольку всё, что происходит на экране, видно мошеннику, он немедленно перехватывает данный код и получает полный доступ к аккаунту гражданина, что позволяет ему совершать дальнейшие противоправные действия.

