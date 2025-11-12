Банк России предложил ужесточить выдачу кредитов

Банк России предложил ужесточить оценку доходов заемщиков при расчете банками показателя долговой нагрузки. Проект указания Центробанка опубликован на сайте регулятора для общественного обсуждения. Изменения подготовлены для исполнения поручения Президента РФ по итогам совещаний по экономическим вопросам 22 августа 2024 года.

Предлагается запретить использовать в качестве подтверждающих доход документов выписки по счетам заемщика, на которые зачисляются иные доходы заемщика. В ЦБ отметили, что такие средства могут поступать на счет из-за разовых операций, и их нельзя считать стабильным источником дохода. По-прежнему учитываются зарплата, пенсионные и социальные выплаты, средства от сдачи жилья в аренду.

Также предлагается для подтверждения доходов обязать заемщика предоставлять выписки по счетам из банков, где открыт счет с доходами. Это ограничит возможность использования кредиторами систем счет-скоринга, позволяющих кредитным организациям обмениваться информацией о денежных поступлениях на счета клиентов-физлиц.

ЦБ предлагает запретить индивидуальным предпринимателям предоставлять справки о доходах, выданные самому себе. Для получения кредита ИП должны предоставить данные из налоговых деклараций и книг учета доходов и расходов. Сохраняется возможность использовать справки о зарплате, выданные работодателями — ИП.

Еще одна норма — введение дисконтирующего коэффициента 10% при оценке доходов клиента с помощью упрощенного подхода.

Регулятор предлагает запретить банкам использовать модельный подход к зарплатным клиентам при оценке их доходов. Это нужно, чтобы не учитывать неофициальные заработки. Банк, получающий зарплату заемщика, должен опираться только на официально подтвержденные доходы, подчеркнули в ЦБ. Также предлагается отказаться от использования моделей для определения среднемесячного дохода, если у банка нет данных о важных факторах, влияющих на модель.

Если заемщик не согласен на раскрытие своей кредитной истории кредитору, предлагается использовать его среднемесячный доход как основу для расчета среднемесячных платежей по всем кредитам. Это позволит применять более консервативный подход при определении показателя долговой нагрузки (ПДН).

Большая часть изменений вступит в силу 1 апреля 2026 года, отдельные положения — с 1 июля 2026 года.