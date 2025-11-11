Названа причина, по которой в 2026 году подорожает бытовая электроника

С 1 сентября 2026 года импортные и отечественные производители электроники будут облагаться так называемым технологическим сбором. Мера, призванная поддержать технологический суверенитет России и развитие отечественной промышленности, вызывает стойкие ассоциации с ранее введенным утильсбором для легковых автомобилей. И в том, и в другом случае прямым эффектом становится рост цен на товары в рознице.

© Московский Комсомолец

Впервые идею озвучил в июле текущего года глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, поскольку утильсбор доказал свою эффективность в автопроме, эту практику решили распространить и на другие отрасли. «Второй ласточкой», получается, станет сектор электроники и технологических товаров. Вырученные средства пойдут в специально созданный фонд поддержки отдельных отраслей российской экономики. Сам механизм введения технологического сбора уже согласован Минпромторгом (он же назначен администратором проекта) и Минфином. Соответствующие поправки к закону о промышленной политике внесены на рассмотрение правительства.

Предполагается, что сбор затронет товарные категории, где доля отечественных производителей невысока. На первом этапе он коснется только готовой продукции, а в дальнейшем – и электрокомпонентов. Перечень попадающих под платеж товаров власти будут поэтапно расширять в течение нескольких лет. Ставка платежа будет определяться для каждой единицы продукции отдельно, в среднем составляя 3-5% от цены. Максимальный фиксированный размер ставки не превысит 5 тысяч рублей.

Однако в любом случае раскошелиться придется не только импортерам, но и отечественным производителям. Причем даже тем, чьи изделия полностью изготавливаются в РФ из российского сырья и комплектующих. Если товар оказался в списке для сбора, отвертеться не удастся. Для компаний это будет означать рост издержек, за который, собственно, заплатит рядовой покупатель. В том, что розничные цены на гаджеты пойдут вверх, сомневаться не приходится.

«Свое решение государство обосновывает тем, что у российских производителей электроники нет возможности конкурировать с аналогами из Китая, Тайваня и Южной Кореи, поскольку процентные ставки в этих странах ниже, чем в РФ, - говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. - Аргументация выглядит довольно странной, поскольку до 2022 года процентные ставки в России были в разы ниже, и ничто тогда не мешало развивать собственные конкурентоспособные производства. Понятно, что электроника в магазинах подорожает минимум на 3-5%, хотя для динамики инфляции это малозначимый фактор. Однако пока неясно, насколько благотворным этот новый фактический налог окажется в итоге для отечественной продукции, будет ли он способствовать ее разработкам и созданию с нуля».

Большой вопрос также в том, насколько хорошо будет продаваться электроника российского производства, поскольку таких компаний в стране раз, два и обчелся, а их специализация – это в основном продукция для промышленного применения. Возможностей устанавливать демпинговые цены у них будет немного, равно как у малоизвестных в РФ бюджетных китайских брендов, которых мера тоже не минует.

«За последние пять лет выпуск микроэлектроники в России удвоился, достигнув объема в 3,4 трлн рублей, а число позиций в реестре радиоэлектронной продукции за год выросло на 26% и превысило 36 тысяч, - рассказывает финансовый аналитик, частный инвестор Федор Сидоров. - Но проблема в том, что по критически важным компонентам — интегральным схемам — уровень локализации составляет всего 5-7%, хотя по конденсаторам мы уже приблизились к 50%. Сбор призван исправить именно эту диспропорцию, направив средства туда, где они нужнее всего. Что касается аналогии с утилизационным сбором для легковых автомобилей, он действительно напрашивается, но есть принципиальное отличие. Утильсбор может достигать с коэффициентами миллионов рублей и служит в том числе протекционистским барьером. А технологический сбор максимально ограничен 5 тысячами рублей на единицу. Это, скорее, инвестиционный механизм — собранные средства пойдут в специальные фонды на развитие именно радио- и микроэлектроники, создавая замкнутый цикл поддержки отрасли».

Эксперты оценивают потенциальный рост цен на импортную бытовую электронику в пределах 3-5% — для смартфона за 50 тысяч это около 2 тысяч рублей. При этом представители индустрии отмечают, что сбор вводится на конкурентных рынках, где участники будут стремиться сохранить привлекательную цену. Российские производители с высокой локализацией смогут получать меры господдержки из этих же фондов, что даст им преимущество. Так что рынок не замрёт — просто изменится баланс в пользу тех, кто создаёт добавленную стоимость здесь.

Скорее всего, рассуждает Сидоров, товары для розничного покупателя подорожают уже к лету 2026 года — бизнес обычно закладывает будущие издержки заранее. После 1 сентября 2026-го, когда сбор официально вступит в силу, цены окончательно отразят новую реальность. Но учитывая, что компаниям дается время на подготовку, резких скачков быть не должно.

«В любом случае, речь идет о косвенном налоге на потребление тех товаров, которые в России практически не производились и вряд ли будут производиться в будущем, - говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. – Соответственно, у бизнеса вырастут издержки. Судя по тексту законопроекта, сбор будет взиматься с десятков миллионов единиц продукции ежегодно. Собранные средства будут перераспределяться чиновниками в пользу местных компаний, что может иметь коррупционную или антиконкурентную составляющую. Ну а цены могут пойти в рост еще до 1 сентября 2026 года, если люди начнут массово приобретать электронику заранее. Чем раньше появится информация о планируемом удорожании, тем выше вероятность покупок впрок».

По словам вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера, при всей внешней схожести с утилизационным сбором для автомобильной отрасли, технологический сбор нельзя считать его прямым аналогом. Если первый носит компенсационный характер за последующую утилизацию продукции, то второй имеет, скорее, стимулирующую и регулирующую природу. Его цель – не создать для бизнеса дополнительную нагрузку, а перераспределить финансовые потоки в пользу развития локального производства и внедрения технологий внутри страны. Мера во многом отражает стратегию правительства по развитию импортозамещения и укреплению промышленной базы. Кроме того, она позволит увеличить бюджетные поступления.

Что касается влияния на цены, Леер не исключает умеренного подорожания некоторых категорий товаров, особенно в сегменте импортной электроники. Однако в ближайшей перспективе, до вступления сбора в силу, эксперт не ждет значимых ценовых скачков. Участники рынка, как правило, обладают достаточным запасом товарных остатков, а также возможностью адаптироваться к изменениям за счёт конкуренции и расширения локального производства.