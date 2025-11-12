Ряд банковских операций освободили от НДС

Госдума приняла закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по выплате банками процентов в драгоценных металлах в слитках и их размещению в банках.

Алексей Сазанов, статс-секретарь и заместитель министра финансов, пояснил депутатам, что законопроект направлен на создание равных условий по НДС для любых банковских вкладов и исключение налоговых и судебных споров в этой области. Предложено освободить от НДС операции по выплате банками процентов в драгоценных металлах по договору банковского счета или вклада в драгоценных металлах, а также операции по размещению банками драгоценных металлов, не привлеченных во вклады.

Сазанов также подчеркнул, что в настоящее время проценты по всем вкладам в российской или иностранной валюте не облагаются налогом.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентина Артамонова добавила, что законопроект подготовлен в соответствии с указанием президента Владимира Путина. Она подчеркнула, что инициатива направлена на создание равных условий налогообложения процентов по вкладам в драгоценных металлах и процентах по вкладам в российской или иностранной валюте, а также на устранение неопределенности порядка обложения НДС при выдаче соответствующих займов.