Россиянам могут разрешить устанавливать лимиты на онлайн-покупки партнера

В России обсуждают возможность введения контроля над онлайн-покупками супругов. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на автора инициативы, председателя организации «Отцы рядом» Ивана Курбакова.

Сообщается, что общественные деятели предложили дать супругам право устанавливать лимиты на интернет-шопинг своих партнеров. Это нововведение похоже на родительский контроль, но предназначено для взрослых.

Как уточнил Курбаков, «такой подход возможен и даже желателен в рамках добровольного регулирования семейных отношений при условии согласия обеих сторон».

Ранее Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты России, предложил вернуть практику выплаты 13-й зарплаты бюджетникам, включая врачей и учителей, чтобы поддержать их. По его мнению, это важная социальная мера, особенно накануне Нового года, когда расходы и задачи возрастают. Гриб призвал закрепить выплату законодательно.