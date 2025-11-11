Россияне рекордно закупились валютой

В октябре 2025 года россияне приобрели иностранной валюты на 158,6 миллиарда ₽ — это максимальный объем чистых покупок с декабря 2023 года, подсчитал Банк России. По сравнению с сентябрем спрос на валюту вырос в 1,8 раза.

С начала года россияне купили валюты на 918 миллиардов ₽, что меньше прошлогоднего уровня в 1,2 раза. Среднемесячный показатель за январь–сентябрь составлял 84,4 миллиарда ₽. Октябрьский рост был связан с разовыми операциями ограниченного числа граждан, разместивших средства на валютных депозитах, сообщили в ЦБ.

Спрос на такие вклады значительно увеличился: объем новых размещений в октябре достиг 234 миллиардов ₽, что более чем в 11 раз выше среднемесячного уровня текущего года. Одновременно приток средств на рублевые депозиты восстановился после спада августа–сентября и составил 722 миллиарда ₽.

Россияне массово скупают «токсичную» валюту

По данным регулятора, в октябре рубль оставался стабильным — курс держался на уровне 80,5 ₽ за доллар и 11,3 ₽ за юань. Волатильность валютных курсов немного снизилась по сравнению с предыдущими месяцами.