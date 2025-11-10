В России техника может значительно вырасти в цене. Это обусловлено действием налога «на развитие отечественных технологий». «Ведомости» со ссылкой на Минпромторг пишут, что власти разработали механизм технологического сбора для защиты национальной индустрии.

Поправки в закон о промышленной политике внесены Минфином 6 ноября. Плательщиками нового сбора будут как импортеры, так и внутренние производители, независимо от их географического расположения. Однако внутренние производители смогут воспользоваться отраслевыми мерами поддержки, если соответствуют установленным критериям.

Сбор будет применяться к товарам с низкой долей отечественных производителей и вводиться поэтапно, начиная с готовой продукции. Ставка сбора будет зависеть от цены товара и не превысит 5000 рублей. Сбор начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Администратором сбора выступит Минпромторг, а его оператором — компания с опытом работы в государственных системах. Полученные средства будут направлены на развитие радио- и микроэлектроники.

По словам директора дивизиона стратегических программ Yadro Александра Понькина, промышленный сбор станет основой для серийного производства высокотехнологичных товаров. Научный сотрудник МГУ Татьяна Басова полагает, что это позволит создать импортонезависимую систему в условиях санкций. Вице-президент GS Group Федор Боярков отмечает, что появление новых товаров не изменит ассортимент из-за высокой конкуренции.