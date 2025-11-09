Военные пенсии проиндексируют на 4% в 2026 году

Военные пенсии в России проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает РИА Новости 9 ноября.

Депутат отметил, что индексация пройдет одновременно с увеличением денежного довольствия военнослужащих и силовиков, что напрямую влияет на размер выплат пенсионерам, поскольку их пенсия рассчитывается как доля от этого довольствия.

По словам Говырина, средства на такую индексацию уже заложены в проект федерального бюджета на 2026 год.

Под действие нового повышения, как уточнил депутат, попадут около 3 миллионов 131 тысячи человек — бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, вышедшие на пенсию по выслуге лет или по инвалидности.