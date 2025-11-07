Выплаты российским пенсионерам будут произведены в полном объеме до начала праздничных выходных в декабре. График пенсионных начислений будет скорректирован с учетом этих дат, заявил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам Говырина, перенос пенсии связан с тем, что начало января обычно выпадает на нерабочие дни, и банки, а также почтовые отделения в этот период не осуществляют операции. Пенсионеры, которым направляют выплаты на банковские счета, получат свою декабрьскую пенсию в установленные даты. Если дата перевода совпадает с выходным днем, средства будут зачислены заранее, согласно внутреннему графику банка, рассказал парламентарий.

Он заявил, что пенсионеры получат вторую часть декабрьских выплат досрочно, за январь. Эти средства будут перечислены в последнюю декаду декабря, то есть с 22 по 29 число, отметил Говырин. По его словам, для тех, кто получает пенсию через «Почту России», декабрь также станет месяцем двух выплат.

Первая выплата, за декабрь, будет осуществлена по привычному графику с 3 по 25 декабря. Вторая выплата, январская, будет произведена досрочно: почтовые отделения начнут доставлять ее с 25 декабря и завершат к 30 числу, уточнил член комитета Госдумы.

По его словам, пенсии, назначенные Минобороны, МВД, Росгвардией и другими ведомствами, будут также выплачены. Казначейство обеспечит финансирование этих выплат в те же сроки, которые были установлены в прошлом году. Февральские выплаты пенсионеры получат в стандартные сроки, указал парламентарий.