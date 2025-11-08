Экономист предупредил об опасностях перевода денег между своими счетами

Когда человек кладет деньги на свою карту или переводит средства между своими счетами, ему может казаться, что в этом нет ничего подозрительного. Формально это и правда не доход: человек просто перемещает собственные средства, не получая новой выгоды. Однако банковские алгоритмы и системы финансового мониторинга видят такие операции иначе - им безразлично, кто именно совершает перевод.

Система оценивает только характер движения денег и частоту операций. Если на карту регулярно вносятся крупные суммы наличных, особенно когда официальный источник дохода не подтвержден, у банка появляются основания задать вопросы, предупреждает экономист, основатель электронной площадки "Самбанкинг" Борис Фролов.

"Дело не в налогах, а в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов. Каждое финансовое учреждение обязано отслеживать операции, не имеющие очевидного экономического смысла. Например, если человек часто пополняет карту наличными, затем переводит деньги на другой свой счет, потом снова снимает и вносит - для банка это выглядит как запутывание следов происхождения средств. Даже если цель проста - отложить деньги, автоматические фильтры могут воспринять это как попытку скрыть источник", - пояснил эксперт "Российской газете".

В таких случаях банк вправе запросить объяснение и документы: справку о доходах, копию договора или выписку со счета, откуда пришли деньги. Если клиент отвечает и подтверждает происхождение средств, никаких последствий не будет. Но если запросы игнорируются или операции выглядят систематически необычно, возможна блокировка или сообщение в Росфинмониторинг.

"Банковский контроль не означает, что любой перевод самому себе становится поводом для уплаты налога. Налоговая интересуется только реальными доходами, то есть ситуациями, когда человек действительно получил выгоду - например, оплату за услуги или продажу. Но если схема переводов используется, чтобы скрыть прибыль от бизнеса, или личные карты фактически выполняют роль расчетного счета, тогда речь пойдет о незаконной предпринимательской деятельности", - объясняет эксперт.

Если переводы самому себе окажутся частью схемы, при которой деньги фактически являются незадекларированным доходом, налоговая может потребовать объяснений, доначислить НДФЛ, применить пени и штрафы, а в ряде случаев инициировать камеральную или выездную проверку. Документы о происхождении средств и выписки помогут снизить риски и ускорить завершение проверки.

"Параллельно банк может воспринять такие операции как характерные для обналичивания или для работы дроппера - блокировка карт, временная приостановка операций и направление сообщений в Росфинмониторинг не редкость. В худшем сценарии это приводит к уголовным проверкам, поэтому при регулярных крупных переводах между своими счетами имеет смысл сохранять подтверждающие документы", - уточняет экономист.

Он добавляет, что безопаснее всего сохранять логику и последовательность своих операций. "Переводить между своими счетами можно без ограничений, но если речь идет о крупных наличных суммах, стоит иметь подтверждение их происхождения", - констатирует он.