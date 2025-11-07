Финансист дала советы по управлению вкладами в ноябре

Завершение финансового года предоставляет вкладчикам уникальные шансы, однако для эффективного пересмотра структуры управления личными финансами необходимо действовать обдуманно. Такое заявление в беседе с агентством «Прайм» сделала и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Эксперт отметила, что декабрь традиционно характеризуется высокими ставками по депозитам. Многие финансовые учреждения, стремясь обеспечить ликвидность на новогодние праздники, активно привлекают клиентов интересными бонусами.

По словам Фруминой, спонтанные действия в ответ на маркетинговые акции могут привести к уменьшению общей прибыли портфеля, если инвестор преждевременно закрывает свои депозиты, теряя накопленные проценты. Участвовать в таких предложениях целесообразно только при наличии свободных средств и четко определенного временного плана инвестиций.

Финансист подчеркнула, что для принятия обоснованных решений важно учитывать инфляционные процессы, налоговые обязательства, ликвидность активов и диверсификацию вложений. Она отметила, что продуманное планирование инвестиций напрямую влияет на финансовый бюджет.