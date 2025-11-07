График выплаты пенсий в декабре будет скорректирован из-за новогодних выходных. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, отметив, что все пенсионеры получат деньги в полном объеме до начала праздников.

Выплату январской пенсии авансом он назвал стандартной практикой. Связано это с тем, что банки и почтовые отделения во время новогодних праздников не работают.

"Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка", - приводит слова депутата ТАСС.

В последнюю декаду декабря, обычно с 22-го по 29-е, гражданам поступит досрочная выплата за январь.

"Для тех, кто получает пенсию через отделения "Почты России", декабрь также будет месяцем двух выплат", - продолжил Говырин.

Первую - декабрьскую - пенсионерам доставят по обычному графику с 3-го по 25-е число. А вторую - январскую - выдадут досрочно.

"Почтовые отделения начнут доставку с 25 декабря и завершат к 30-му числу, чтобы все пенсионеры успели получить деньги до праздников", - уточнил депутат.

Пенсии, назначенные по линии Минобороны, МВД, Росгвардии и других ведомств тоже будут перечислены в конце декабря - до начала официальных выходных.

После новогодних праздников график восстановится: февральскую пенсию граждане получат в обычные даты, заключил Говырин.