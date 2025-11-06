В Госдуме рассказали, как налоговая выявляет скрытые доходы граждан

Депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артём Кирьянов рассказал, как налоговая служба выявляет скрытые доходы граждан.

В беседе с НСН депутат отметил, что для ФНС доступны данные по недвижимости и возможным доходам с недвижимости, а также информация по банковским счетам и депозитам.

«Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тыс. рублей в месяц, но держит депозит в 30 млн, это вызывает вопросы», — сказал Кирьянов.

По его словам, такая работа направлена на обеление экономики.

