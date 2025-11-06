В России начались проверки скрытых доходов неработающих граждан

Налоговые органы Москвы «инициировали мероприятия» в отношении трудоспособных неработающих жителей столицы. Речь идет о проверках горожан, которые не отражают свои доходы и уходят от налогооблажения. Об этом сообщили в управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве. Однако эксперты утверждают, что аналогичные проверки затронут и всю Россию. Как сегодня ФНС ищет уклоняющихся от налогов, причем здесь цифровизация и скольких россиян в целом может затронуть происходящее — разбирался «МК».

© Московский Комсомолец

Долой «серые» доходы

Московская налоговая служба намерена бороться с незаконной трудовой деятельностью жителей города. В 2025 году она активизировала работу по выявлению трудоспособных, но формально неработающих граждан, скрывающих свои доходы от государства. Об этом на заседании коллегии ведомства в конце октября заявила руководитель УФНС по столице Марина Третьякова.

Речь идет о москвичах, которые, несмотря на наличие реальных источников заработка, уклоняются от подачи деклараций и, как следствие, не платят положенные налоги. Такая практика не только нарушает закон, но и наносит прямой ущерб обществу: бюджет теряет значительные средства, а легальный бизнес оказывается в неравных условиях. По словам Третьяковой, проблема нелегальных трудовых отношений приобрела сегодня острый социальный и экономический характер: она подрывает устои рынка труда, создаёт риски для пенсионной и социальной защищённости граждан и ведёт к значительным потерям бюджетных поступлений.

«Вопрос проведения мероприятий в отношении «неработающих граждан» будет находиться на постоянном контроле», — отметила глава УФНС по Москве.

Интерес властей к взиманию налогов с неработающих граждан в России в целом постоянно увеличивается. Напомним, что в начале октября спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить за медицинское страхование. Она отметила, что в настоящее время сложилась ситуация, когда «честно работающие люди» фактически оплачивают медицинское страхование тунеядцам. Проблема настолько «давно перезрела», что власти намерены принять поправки в законодательство. Глава верхней палаты парламента пояснила, что в случае их одобрения, безработные россияне оплатят себе медицинское обслуживание и это будут не «колоссальные средства» — 45 тыс. рублей. Она же и озвучила и данные о количестве неработающих жителей столицы. «Скажите, пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку?» — поинтересовалась Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Таким образом, инициатива УФНС по Москве — не просто административная мера, а важный шаг в ряду целого комплекса мер, придуманных «сильными мира сего» и направленных на укрепление налоговой дисциплины и обеспечение равных условий для всех участников экономической деятельности. Как отмечают эксперты и следует из заявлений «с высоких трибун», внимание налоговых органов к неработающим россиянам — это тренд, характерный не только для столицы, но и для всей России в целом. Государство, похоже, намерено решительно закрывать лазейки, позволяющие жить в тени, за счёт честных налогоплательщиков.

Объемы «тени»

Кого затронут начавшиеся проверки? В столице, судя по словам главы Совфеда, речь идет о 700 тысячах человек. Однако если рассматривать всю Россию, то цифра будет гораздо больше. Как указывает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова, в 2023 году Минтруд впервые оценил число занятых в теневом секторе граждан нашей страны — их насчитывалось тогда 9,6 млн, согласно докладу ведомства. Однако власти организовали и провели целый ряд мер по борьбе с неофициальной занятостью. В том же документе Минтруд установил для регионов целевые показатели по выводу граждан «из тени». Как отмечается, плановый ориентир на 2024–2026 годы — 2,9 млн человек.

Правда, есть и более суровые оценки.

«Оценить точное количество граждан со скрытыми доходами в России крайне сложно, так как речь идет о «теневом» секторе экономики, но, по разным оценкам, его объем может составлять от 15% до 20% ВВП страны», — утверждает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Проверки коснутся тех, кто по документам числится неработающим, но при этом ведёт активную финансовую жизнь — получает переводы, покупает недвижимость, автомобили, путешествует, платит по кредитам.

«Для ФНС это сигнал: у человека явно есть доход, но налог с него не платится, — продолжает разговор адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев. — Сейчас у налоговой есть все инструменты, чтобы такие несостыковки увидеть: система «налоговый профиль» связывает данные банков, Росреестра, ГИБДД и даже маркетплейсов. Любые регулярные поступления на карту, если они не помечены как личные переводы между физлицами, могут быть признаны доходом».

Под пристальное внимание ФНС попадут граждане, которые не имеют официального места работы, не являются студентами дневных отделений вузов и колледжей, а также инвалидами, не считаются теми, кто осуществляет уход за несовершеннолетними детьми, и лицами, нуждающимися в долговременном уходе, официально зарегистрированными безработными.

Ясновидение фискальных властей

Под скрытыми доходами обычно понимаются не только «серые зарплаты», но и любые поступления, с которых не уплачен НДФЛ — например, оплата фриланса без регистрации, аренда квартиры без договора, подработка в такси, «личные переводы» от клиентов за услуги.

«Кроме того, ФНС может провести анализ стоимости недвижимости, автомобилей, которыми распоряжаются в качестве собственников неработающие граждане», — утверждает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Если выясняются проблемы, связанные с тем, что сумма средств на счетах и стоимость имущества не соответствует доходам, с которых были уплачены налоги, то эта разница может считаться скрытыми доходами. Но при условии, что проверяемый не представит документы, подтверждающие факт представление ему всего имущества родственниками.

Какие средства есть у ФНС для проверки всех этих данных? По словам Кузнецова, налоговая служба использует комплексный подход, анализируя большие объемы информации из различных источников:

Банковский контроль. ФНС имеет доступ к информации о банковских счетах и операциях граждан. Регулярные поступления на карту от разных лиц могут быть расценены как признак ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности. Межведомственное взаимодействие. Налоговики получают данные от Росреестра (о владении недвижимостью), ГИБДД (о транспортных средствах), ЗАГС (о семейном положении), а также от правоохранительных органов. Анализ социальных сетей и онлайн-площадок. Налоговые органы активно мониторят социальные сети и сайты объявлений, где граждане предлагают свои товары и услуги. Контрольные закупки и жалобы. Нельзя исключать и «классические» методы, такие как контрольные закупки или проверки по жалобам недовольных клиентов или «доброжелателей».

«На самом деле даже странно, что взялись за это только сейчас», — удивляется владелица Бухгалтерского дома «Тобу» Екатерина Зеленская. К примеру, уже давно используются сервисы чеков, привязанные к номеру телефона. С помощью таких систем налоговая может рассказать вам, когда, где, что и на какую сумму вы купили. Размер оплаты можно сопоставить с доходами в «Личном кабинете» налогоплательщика. «И вуаля, — продолжает Зеленская. — Да-да, деньги тратит жена или дети, а зарабатываете вы... Эту душещипательную историю будем рассказывать в ответ на требование, которое придет к членам вашей семьи, если вдруг их доходы явно не покроют сумму чеков или их нет вовсе».

В целом все не так страшно: надо просто доплатить НДФЛ в бюджет, желательно раньше, чем составят акт о правонарушении, тогда и штрафа не случится. Еще лучше — уговорить работодателя легализовать ваш доход. Если вы предприниматель, но нужно пересмотреть ваши цены и найти возможность платить налоги. Тем паче, что в свете последних поправок в НК РФ, подъем цен неизбежен, осталось лишь не забыть учесть в этом свои налоговые обязательства, посоветовала эксперт.

Неотвратимость наказания

Последствия для граждан, чьи скрытые доходы будут выявлены, могут быть весьма серьезными, например, доначисление налогов. По словам Кузнецова, в первую очередь, нарушителю придется уплатить все неуплаченные налоги, то есть НДФЛ по ставке 13% или 15%, в зависимости от размера его зарплаты.

Также не исключены иные санкции. За неуплату или неполную уплату налогов предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Если же будет доказано, что налоги не уплачивались умышленно, штраф может составить 40%.

Еще одним последствием могут стать пени: за каждый день просрочки уплаты налога начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Административная и уголовная ответственность могут наступить при особо серьезных нарушениях. В случае, если сумма неуплаченных налогов за три финансовых года подряд превысит 2,7 млн рублей, а это считается крупным размером недоплаты, нарушителю может грозить уголовная ответственность по статье 198 УК РФ, которая предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или даже лишение свободы на срок до одного года. При особо крупном размере — более 13,5 млн рублей — наказание может быть еще суровее.

Активизация работы налоговых органов по выявлению скрытых доходов связана с несколькими факторами. Во-первых, это общемировой тренд на «обеление» экономики и повышение налоговой дисциплины. Во-вторых, развитие цифровых технологий значительно упростило процесс сбора и анализа данных, сделав его более эффективным. В-третьих, в условиях текущей экономической ситуации государство ищет дополнительные источники пополнения своей казны.