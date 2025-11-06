Экономист Щербаченко предупредил об уловках магазинов в дни распродаж

Доцент Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Пётр Щербаченко в преддверии «чёрной пятницы» рекомендовал проявлять бдительность, чтобы не поддаваться на уловки продавцов на мнимых распродажах.

Не все заявленные скидки являются реальными, поскольку некоторые продавцы предварительно искусственно завышают цены на товары, объяснил он в разговоре с NEWS.ru.

Перед совершением покупок следует тщательно изучить репутацию продавца, проанализировать отзывы и сравнить стоимость аналогичных позиций на разных площадках. Особого внимания требуют магазины, предлагающие цены существенно ниже рыночных, отмечает Щербаченко.

«Перед походом в магазин нужно помнить, что скидки, бонусы и «чёрная пятница» — это маркетинговые инструменты, созданные для повышения объёма продажи», — добавил экономист.

Ранее финансовый консультант Наталья Колбасина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что в период осенних распродаж можно купить со скидкой демисезонную одежду и обувь.