Бизнес предложил свою реформу  режима самозанятых

Бизнес-объединение «Деловая Россия» направит в профильные ведомства и парламентские комитеты предложения по реформе режима самозанятых, сообщил Forbes. В числе инициатив коммерсантов: решение вопроса с двойным налогообложением расходов самозанятых и увеличение лимита их годовых доходов.

На сегодняшний день ряд самозанятых лиц оказывают свои услуги через платформы (например, таксисты). Комиссии, которые они платят платформам, а также расходы на аренду помещений или недвижимости (например, машины) фактически снижают их доход, однако эти суммы никак не учитываются при расчете налога на профессиональную деятельность. В связи с этим бизнес-объединение предложило учитывать подобные расходы при исчислении налога.

Однако появление подобной возможности выглядит сомнительным, поскольку законодатель наделил самозанятых одним важным преимуществом — они не ведут учет и не доказывают появляющиеся у них расходы, поясняет директор отдела налогообложения физических лиц «ТеДо» Елизавета Михалкина. В свою очередь, без ведения учета к налогоплательщику могут возникнуть вопросы относительно доказанности его расходов.

«Деловая Россия» предлагает повысить лимит доходов самозанятых, который сегодня составляет 2,4 млн рублей. По мнению члена совета московского регионального отделения «Деловая Россия» Андрея Глушкина, эта сумма была актуальной на момент начала эксперимента — на 2019 год. В 2025 году цены отличаются от того времени, и многие исполнители быстрее достигают «потолка», но не потому что зарабатывают больше, а потому что цены органически выросли, добавляет управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической‌ политике Валерий Тумин предлагает поэтапно увеличивать лимит до 3,6-4 млн рублей к 2028 году. В то же время Михалкина из «ТеДо» напоминает о том, что нелогично устанавливать лимит выше уровня, необходимого для исчисления налога на доход на физических лиц по ставке в 13% (до 2,4 млн рублей), ведь самозанятость ориентирована на людей с небольшим доходом.

Реформа самозанятости

В начале октября 2025-го Совет Федерации рекомендовал правительству проанализировать результаты проведения эксперимента со спецрежимом для самозанятых (введен в 2019 году — FM) и уже в следующем году проработать вопрос о его завершении и разработке иных мер, направленных на недопущение занижения налоговый базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме сотрудников.

Вместе с тем власти обещали не вносить изменения в институт самозанятых до 2028 года, однако рассмотрение некоторых параметров этого налогового режима уже в следующем году объяснялось скорым наступлением 2028-го.

В том же месяце налоговая служба проводила опрос среди самозанятых, в рамках которого предлагала ответить на вопрос, что самозанятые предпримут, если условия режима станут для них неприемлемыми. Согласно результатам, 64% респондентов намерены прекратить деятельность или уйти в тень и лишь 10% вернутся в классический наем.