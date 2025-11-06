В России заметили феномен снижения доходов при росте зарплат

Индексация зарплат медицинским работникам в 2025 году в Ульяновской области лишь в некоторых случаях привела к росту доходов, в то время как у большинства выплаты остались на прежнем уровне, а у некоторых и вовсе упали. Об этом пишет «Российская газета».

С такой проблемой к депутату Госдумы Алексею Куринному обратились врачи Центральной городской клинической больницы. Они указали, что рост доходов обеспечивается только за счет огромной перегрузки персонала, поскольку зарплатный фонд не меняется.

Например, отделение, специализирующееся на лечении острой сосудистой патологии головного мозга, обслуживает 400 тысяч человек вместо положенных 150 тысяч. Из-за этого в нем остался всего один доктор и три стажера, хотя по нормативам положено иметь восемь врачей. Куринной указал, что на бумаге зарплаты в указанной больнице выглядят неплохо, но врачам и медсестрам приходится постоянно работать на две ставки.

Корреспондент издания пообщался с другими медиками в регионе и выяснил, что проблема носит повсеместный характер. К примеру, работник Ульяновской областной клинической больницы объяснил, что рост зарплат был получен за счет отмены стимулирующих выплат на ту же сумму.

Минздрав региона в ответ на запрос отчиталось о выполнении требований законодательства в части зарплат медицинскому персоналу, установленных президентом страны Владимиром Путиным еще в 2012 году. Речь идет о том, что врачи должны зарабатывать в два раза больше, чем в среднем региону, а средний и младший персонал — столько же.

Официально врачи и другие специалисты с высшим медицинским образованием в Ульяновской области зарабатывают 109,5 тысячи рублей в месяц, что составляет 216,8 процента от средней по региону, а средний медперсонал — 59,1 тысячи рублей.

За счет какой нагрузки достигается такой показатель, чиновники не уточнили, объяснив, однако, что индексация зарплат и другие выплаты проводятся в пределах имеющегося фонда оплаты труда, рост которого какими-либо указами не регулируется, и других источников нет.

Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили, что главной мотивацией к работе для россиян обоих полов является зарплата. Достижение карьерных целей их интересует в три раза реже.