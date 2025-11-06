Сообщения о вводе продуктовых карточек в Московской области опровергли

Один из Telegram-каналов сообщил, что в Московской области якобы планируют ввести продуктовые карточки. Авторы канала отмечают, что талоны будут для тех, кто не может купить продукты. Однако сообщение оказалось фейком.

Вероятно, новость появилась на основе инфоповода о предложенной федеральной поддержке. В Госдуму действительно поступил законопроект, устанавливающий основания назначения и предоставления продовольственного сертификата, сообщает портал «Гарант.ру».

Согласно поправкам, право на его получение должно было быть у совершеннолетних граждан, постоянно проживающих в стране при условии, что среднедушевой доход семьи (или доход одиноко проживающего человека) ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

При этом полномочия по назначению и предоставлению продовольственного сертификата планировалось передать органам госвласти субъектов РФ.

Однако Московская областная дума не поддержала законопроект, заявил ТАСС председатель комитета думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Отмечается, что инициатива была рассмотрена Мособлдумой на заседании 30 октября и отклонена.

Голубев объяснил, что законопроект не учитывает действующие меры поддержки различных категорий граждан. Например, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам уже оказывается помощь в продуктовой форме. Кроме того, на федеральном уровне есть прямые денежные выплаты, которые можно тратить на продукты. В Мособлдуме также добавили, что речь шла о проекте федерального, а не регионального закона.

Сообщения о вопросе по введению продовольственных карточек в России достаточно часто встречаются в СМИ. Так, в декабре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести продуктовые социальные карты, сообщает РБК. Депутат поддержал меру, которую ранее анонсировали в Калининградской области.

Действительно, в декабре была информация о том, что в Калининграде планируют вводить продуктовые талоны. Однако потом в министерстве социальной политики области объяснили, что возобновление выплаты на приобретение продуктов питания для наиболее уязвимых категорий граждан в Калининградской области не предполагает выпуск талонов на продукты или физических продуктовых карточек. Средства будут перечисляться на специальные социальные счета граждан. Об этом сообщил ТАСС.

В связи с популярностью темы в СМИ можно допустить, что недобросовестные медиа и Telergam-каналы пользуются темой для того, чтобы посеять панику в обществе, якобы указав на нехватку продуктов или огромный рост цен.

Сообщение о том, что в Московской области планируют ввести продовольственные карточки, не получило широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».