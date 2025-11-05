Россиянам раскрыли актуальный размер средней пенсии по стране

Средний размер пенсии в России на 1 октября 2025 года превысил 23,5 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит Социальный фонд России.

По информации ведомства, средняя пенсия составила 23 529,78 рубля, тогда как в начале года она была на уровне 23 175,18 рубля.

Размер выплат зависит от того, работает пенсионер или нет. Те, кто продолжает трудовую деятельность, получают в среднем 21 373,05 рубля. Неработающие пенсионеры получают больше — 24 005,94 рубля в месяц.

Профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что в 2026 году страховая пенсия может достичь 27 788,8 рубля. Она отметила, что повышение коснется и социальных пенсий по старости, однако коэффициент индексации пока не уточняется.

Кроме того, один из депутатов Госдумы предложил ввести 13-ю пенсию к Новому году. По его словам, такие выплаты помогут пожилым людям встретить праздники и станут шагом к восстановлению социальной справедливости.