Россиянам напомнили о законном способе приостановить выплаты по кредитам

Кредитные каникулы — это установленная законом возможность временно приостановить выплаты по кредиту или уменьшить их размер, если заемщик оказался в затруднительном положении. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» напомнил экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

По словам эксперта, кредитные каникулы предоставляются государством как законное право людям и бизнесу сохранить платежеспособность в кризисных ситуациях, не доводя дело до просрочек и судебных споров. При этом он уточнил, что для граждан действует порядок по закону о потребительском кредите: если доход заемщика снизился более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным за предыдущий год, он может обратиться за отсрочкой сроком до полугода.

«Для ипотечных заемщиков предусмотрен отдельный механизм: воспользоваться им можно при утрате работы, инвалидности, длительной болезни или резком снижении дохода. Военные и участники СВО, а также их семьи, имеют особое право на каникулы на весь период службы — до конца 2025 года. С октября 2025 года подобная мера начнет действовать и для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых», — рассказал Паулаускас.

Экономист пояснил, что на период каникул банк не начисляет штрафы и не требует погашения долга, но проценты продолжают идти по обычной ставке. Он отметил, что после окончания отсрочки срок кредита продлевается, а заемщик возвращается к привычным платежам. Паулаускас предупредил, что воспользоваться каникулами можно только один раз по каждому договору и при выполнении всех условий закона.

