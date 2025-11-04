В России увеличилось число регионов с зарплатами свыше 100 тысяч

В России стало больше регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в августе таких субъектов насчитывалось 12, тогда как год назад — 10. Информацию приводит РИА Новости.

Средняя зарплата по стране к концу лета выросла до 92,9 тысячи рублей, увеличившись примерно на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом. Лидерами по уровню доходов традиционно остаются Чукотка — 193 тысячи рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 173 тысячи и Москва — 161 тысяча рублей.

Более 100 тысяч рублей ежемесячно получают жители Магаданской области (152,5 тысячи), Камчатского края (142,8 тысячи), Сахалинской области (136,7 тысячи), а также Ненецкого (131,5 тысячи) и Ханты-Мансийского (120 тысяч) автономных округов. В список также вошли Якутия (119,3 тысячи), Санкт-Петербург (109,9 тысячи), Мурманская (109,1 тысячи) и Московская (108,6 тысячи) области.

Расчёт среднемесячной зарплаты проводится до уплаты налогов и с учётом премий. В статистику включены доходы всех работников организаций, включая получающих наиболее высокие оклады.